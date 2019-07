Сервис представил список из 10 треков, которые пользователи искали наибольшее количество раз в первом полугодии 2019 года

Приложение для поиска незнакомых песен и текстов Shazam представило список из 10 треков, которые пользователи в России искали наибольшее количество раз за первые 6 месяцев 2019 года. Как отмечается в сообщении сервиса, чаще всего слушатели пытались найти песню певицы Zivert "Life".На втором месте оказалась композиция диджея Ilkay Sencan - "Do it", на третьем - трек продюсера Aaron Smith feat. Luvli - "Dancin (Krono Remix)".В десятке лидеров также оказались: Artik & Asti feat. Артем Качер - "Грустный дэнс", Billie Eilish - "bad guy", Havana feat. Yaar - "I Lost You", Звонкий - "Golosa", Don Diablo feat. Emeli Sande & Gucci Mane - "Survive", Ariana Grande - "7 Rings" и Filatov & Karas - "Au Au".Что касается пользователей всего мира, то чаще всего в 2019 году они "шазамили" трек "Calma (Remix)" пуэрториканских исполнителей Pedro Capo и Farruko. При этом самым запрашиваемым в плеере Shazam исполнителем в стал продюсер и диджей Calvin Harris. Самой запрашиваемой исполнительницей - Billie Eilish. В тройку наиболее популярных музыкантов в приложении также попал Calvin Harris, на втором месте - рэпер Drake, на третьем - колумбийский певец J Balvin. При этом дольше остальных в мировых чартах сервиса оставалась композиция Billie Eilish "bad guy". Она удерживала первенство 10 недель подряд и стала самой запрашиваемой в мире.