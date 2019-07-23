Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 80 000 рублей.

В середине июля текущего года в ОМВД России по Камешковскому району поступило сообщение о хищении имущества из дома жителя Москвы, расположенного в одном из сёл. Предметом преступного посягательства стали мотоблок и бензотример, общей стоимостью 42 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, опросили возможных свидетелей хищения, изъяли следы пальцев рук на месте происшествия. В результате личность подозреваемого была установлена.Фигурант, 19-летний житель Суздальского района, был задержан полицейскими и дал признательные показания, пояснив, что похищенным планировал пользоваться самостоятельно.В совершении аналогичного преступления подозревается 47-летний житель Судогодского района.Установлено, что в июне текущего года фигурант, взломав дверные замки, проник в двухквартирный дом, откуда похитил бытовые предметы, хозяйственный инвентарь, иконы. Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 41 000 рублей.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. В содеянном злоумышленник сознался. Похищенное имущество полицейские изъяли в квартире фигуранта.В отношении подозреваемых следователями ОМВД России по Судогодскому району и ОМВД России по Камешковскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй находится под стражей.