Шоумен рассказал о самочувствии жены-пенсионерки. Гоген
Солнцев отпустил Екатерину Терешкович на курорт.
Шоумен рассказал о самочувствии жены-пенсионерки. Гоген
Солнцев отпустил Екатерину Терешкович на курорт.
Супруга одиозного режиссера несколько месяцев провела в
санатории. Екатерина Терешкович лечилась от пагубного пристрастия к алкоголю и,
по словам Гогена Солнцева, добилась больших успехов.
"За Катю не переживайте! С ней полный порядок! Каждый
человек может утомиться. Сейчас все хорошо👌 Была эмоциональная
нагрузка. Выдались нелегкие несколько месяцев. Было тяжело. Но все идет на
поправку", – написал Гоген Солнцев в личном Instagram.
Шоумен добавил, что после выписки из здравницы его жена-старушка
отправится на курорт. Там, в компании другого мужчины, она закрепит полученный
благодаря лечению результат.
"В ближайшее время Катя летит отдыхать вместе с другом
детства. Возраст друга на молодость не претендует, поэтому отпускаю ее с ним с
легким сердцем! Пусть отдохнет игривая кошечка! В светлый путь, Катюша!" – резюмировал .
Подписчики обратили внимание на
снимок, которым знаменитость сопроводила текст. В кадре Екатерина Терешкович выглядит
помолодевшей и буквально цветет.
"Как то Катюша на себя не похожа,больше на Гогешу похожа.А в
полне может быть реальный фотошоп.Уж сильно она помолодела и похорошела", "Катька облондинилась и стала похожа на Гогенчика",
"Катя уже на Гогена немного похожа стала☺❤",
"Катя на Гогена стала похожа! Теперь понятна цель пластики 😂😂😂🤦🏻♀🤦🏻♀ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
– отметили поклонники