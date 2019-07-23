Шоумен рассказал о самочувствии жены-пенсионерки. Гоген Солнцев отпустил Екатерину Терешкович на курорт.

Шоумен рассказал о самочувствии жены-пенсионерки. ГогенСолнцев отпустил Екатерину Терешкович на курорт.Супруга одиозного режиссера несколько месяцев провела всанатории. Екатерина Терешкович лечилась от пагубного пристрастия к алкоголю и,по словам Гогена Солнцева, добилась больших успехов."За Катю не переживайте! С ней полный порядок! Каждыйчеловек может утомиться. Сейчас все хорошо👌 Была эмоциональнаянагрузка. Выдались нелегкие несколько месяцев. Было тяжело. Но все идет напоправку", – написал Гоген Солнцев в личном Instagram.Шоумен добавил, что после выписки из здравницы его жена-старушкаотправится на курорт. Там, в компании другого мужчины, она закрепит полученныйблагодаря лечению результат."В ближайшее время Катя летит отдыхать вместе с другомдетства. Возраст друга на молодость не претендует, поэтому отпускаю ее с ним слегким сердцем! Пусть отдохнет игривая кошечка! В светлый путь, Катюша!" – резюмировал .Подписчики обратили внимание наснимок, которым знаменитость сопроводила текст. В кадре Екатерина Терешкович выглядитпомолодевшей и буквально цветет."Как то Катюша на себя не похожа,больше на Гогешу похожа.А вполне может быть реальный фотошоп.Уж сильно она помолодела и похорошела", "Катька облондинилась и стала похожа на Гогенчика","Катя уже на Гогена немного похожа стала☺❤","Катя на Гогена стала похожа! Теперь понятна цель пластики 😂😂😂🤦🏻♀🤦🏻♀ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– отметили поклонники