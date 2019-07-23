В Томске с 8 этажа одного из жилых домов выбросили двух котов. Очевидцами жестокости стали дети, гулявшие во дворе в этот момент. Один из котов при падении выжил и был доставлен неравнодушными людьми в ветклинику, второй погиб. Возбуждено уголовное дело. Виновный может получить до 5 лет тюрьмы.

В Томске местные жители рассказали в соцсетях о том, что на улице Иркутский тракт с 8 этажа одного из жилых домов выбросили двух котов. Очевидцами жестокости стали дети, гулявшие во дворе в этот момент.Один из котов при падении выжил и был доставлен неравнодушными людьми в ветклинику, второй погиб, пишут томские СМИ.После жалобы очевидцев в полицию о жестоком обращении с животными было возбуждено уголовное дело.Санкции по части 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное лишение свободы на срок до пяти лет, напоминают на сайте УМВД по Томской области.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.