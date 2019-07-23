В возрасте 90 лет в Пекине ушел из жизни бывший премьер Государственного совета КНР Ли Пэн. Как пишут официальные китайские СМИ, он скончался 22 июля. В последнее время легендарный китайский политик, занимавший пост премьера Госсовета КНР с 1988-го по 1998 год, сильно болел.

В возрасте 90 лет в Пекине ушел из жизни бывший премьер Государственного совета КНР Ли Пэн. Как пишут официальные китайские СМИ, он скончался 22 июля.В последнее время легендарный китайский политик, занимавший пост премьера Госсовета КНР с 1988-го по 1998 год, сильно болел.На период, когда Ли Пэн был премьером, пришлись события на пекинской площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года.Тогда антиправительственные митинги протестующих в палаточном лагере практически парализовали жизнь в Пекине.Власти Китая для разгона демонстрантов были вынуждены были применить силу.Именно Ли Пэн объявил тогда о введении военного положения, напоминает "Интерфакс".