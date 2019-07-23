Житель Зеленограда за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал в своей квартире граждан Российской Федерации, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Сотрудниками УВД по Зеленограду г. Москвы задержан подозреваемый в фиктивной регистрации граждан России по месту пребывания.В результате проверки участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы совместно с сотрудниками ОпВМ установили, что 33-летний житель Зеленограда за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал в своей квартире, расположенной в 5 микрорайоне Зеленограда, граждан Российской Федерации, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделом дознания УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31