Погибший и пропавший без вести – вертолет Robinson R66 упал в воды Средиземного моря примерно в десяти километрах от острова Горгона, входящего в состав Тосканского архипелага. Как утверждают итальянские СМИ, на борту воздушного судна находились россияне.

В минувший понедельник, 22 июля, вертолет Robinson R66 с регистрационным номером RA-07370 потерпел крушение в Средиземном море неподалеку от итальянского острова Горгона, входящего в состав Тосканского архипелага.Как сообщают итальянские СМИ, воздушное судно рухнуло в воду примерно в 10 километрах от суши. В ходе поисковой операции спасатели обнаружили погибшую женщину, не сумевшую выбраться из салона вертолета.Кроме того, пропавшим без вести числится 37-летний мужчина, являющийся владельцем вертолета.Утверждается, что мужчина и женщина являются россиянами.