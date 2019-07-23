15 миллионов рублей поступят из областного бюджета

15 миллионов рублей поступят из областного бюджетаРпенский проезд от улицы Мира до улицы Жуковского хотят построить уже несколько лет. На дорогу, протяженностью около 2-х километров, потребуется примерно 2,2 миллиардов рублей.В этом году дополнительные 15 миллионов на разработку проектной документации по строительству Рпенского проезда мэрии Владимира выделят из бюджета обладминистрации. В Белом доме рассчитывают на получение субсидии из федерального бюджета. Средства на софинансирование строительства дороги должны подготовить при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.