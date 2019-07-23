Он украл их и другое имущество на 41 тысячу рублей

Он украл их и другое имущество на 41 тысячу рублейВ середине июля этого года в полицию в Камешковском районе поступило сообщение о пропаже имущества из дома жителя Москвы, расположенного в одном из сёл. Кто-то украл мотоблок и бензотример, общей стоимостью 42 тысячи рублей.Правоохранители установили личность подозреваемого. 19-летнего жителя Суздальского района задержали, он во всем признался, пояснив, что украденным планировал пользоваться самостоятельно.В совершении аналогичного преступления подозревается и 47-летний житель Судогодского района.Мужчина, взломав замок, проник в двухквартирный дом, откуда украл бытовые предметы, хозяйственный инвентарь и иконы. Сумма ущерба превысила 41 тысячу рублей.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.