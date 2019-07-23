В Московской области внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. После удара последний взмыл в воздух, затем перевернулся и рухнул на крышу. Как утверждают очевидцы, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.

В Сети опубликованы кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по словам автора видео, вечером в минувший понедельник, 22 июля, в подмосковном городе Долгопрудном.На записи, сделанной регистратором, видно, что перестраивавшийся Hyundai Solaris столкнулся с маневрировавшим внедорожником Mercedes Geländewagen.После удара легковушка буквально взмыла в воздух, после чего перевернулась, а затем "финишировала" на крыше.Как утверждают очевидцы, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.