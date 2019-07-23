София Ротару выступила на фестивале Славянский базар в Витебске. Хуторянка порядком ошеломила находящихся поблизости зрителей своим видом. Говорят, она была без белья.

София Ротару выступила на фестивале "Славянский базар в Витебске". "Хуторянка" порядком ошеломила находящихся поблизости зрителей своим видом. Говорят, она была без белья.София Ротару отправилась на концерт прямо с поезда. Артистка предпочла не давать сольного концерта, а ограничилась лишь тремя песнями, причем одна оказалась новой. Музыкальный критик Сергей Соседов крайне негативно прокомментировал ее нынешнее творчество. "Две песни из трех, которые она пела, – ***. Можно было исполнить три своих хита. А она спела две песни совсем негодные – даже не помню, о чем они. Конечно, выступала под фонограмму – она никогда живьем не пела", – заявил эксперт.Как утверждает , зрители, находящиеся в непосредственной близости к , были в шоке от ее вида. Оказывается, певица вышла на сцену без белья. "Спросите у нее, почему она не надела лифчик! Мои соседи по ряду отметили, что там у нее все трясется. Однако я не вижу тут ничего криминального. Сейчас многие артистки выступают без бюстгальтеров, не только Ротару", – прокомментировал Сергей Соседов.Ходят слухи, что "хуторянка" предстала в таком неожиданном виде нарочно, чтобы посоперничать во внешних данных с Аллой Пугачевой. Музыкальный критик высказался по этому поводу: "Да, наверное, она хотела перед Аллочкой выпендриться и показать, что еще может! На самом деле грудь у Ротару для ее возраста достаточно неплохо смотрится". (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.).