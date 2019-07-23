23.07.2019

2019-07-23 12:30:31

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (26 (9671) от 23 июля 2019 года).

ФОРМУЛА ЭФФЕКТИВНОГО СОВЕЩАНИЯ

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ собрал руководителей подразделений по работе с личным составом столичного гарнизона полиции, чтобы подвести итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2019 года: обсудить состояние укомплектованности подразделений и уровень служебной дисциплины и законности, а также коснуться приоритетных задач на предстоящий период. Читайте на странице 2.



НА УЛИЦУ — БЕЗ ОПАСКИ!

Руководители подразделений охраны общественного порядка московской полиции обсудили во время расширенного оперативного совещания результаты оперативно-служебной деятельности, достигнутые в 1-м полугодии. Подробности читайте на странице 3.



ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ ГАРНИЗОНА ПОЛИЦИИ

На Петровке, 38 подвели итоги полугодия работы подразделения Управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 3.



КВЕСТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве при содействии ОНК УВД по ЦАО организовали и провели мероприятие по первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних. Подробнее на странице 3.



ЗАЧЁТЫ ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ

В период с 1 по 26 июля в столичном полицейском главке были проведены контрольно-проверочные занятия. Читайте на странице 4.



СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ СУПЕРЗНАТОКИ

В Центре профессиональной подготовки состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди столичных следователей органов предварительного следствия. По его результатам определился победитель, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса. Подробности на странице 4.



В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

На территории Центрального административного округа города Москвы прошло профилактическое мероприятие «Перекрёсток». Подробности читайте на странице 5.



ПОТОМУ ЧТО ЛЮБИМАЯ

Один из трёх заместителей начальника полиции УВД по ЮВАО подполковник полиции Сергей ЕПИШИН возглавляет оперативный отдел. Небольшой коллектив данного подразделения ежедневно выполняет непростую и ответственную работу. Читайте на странице 5.



ОТ СКРЕПКИ ДО ФАСАДА ЗДАНИЯ

Из глубокого детства памятны нам стихотворные строки: «Откуда дровишки? Из лесу, вестимо. Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. В лесу раздавался топор дровосека...» Так, ещё не зная названий и не понимая функционала службы, мы соприкоснулись с деятельностью подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения. Читайте на странице 6.



БДИТЕЛЬНОСТЬ — ЭТО АРГУМЕНТ

На территории Новой Москвы сотрудники полиции провели широкомасштабную информационно-пропагандистскую акцию, направленную на профилактику мошенничества среди пожилых людей. Читайте на странице 6.



ОТВАЖНЫЙ ОФИЦЕР ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

Наряду с публикацией статьи Героя Советского Союза капитана милиции Ивана Ильиных — участкового уполномоченного 99-го отделения (милиции) Москвы, в городской ведомственной газете «На боевом посту» в номере за 18 февраля 1949 года, на 2-й странице, также напечатана и фотография другого доблестного столичного стража правопорядка Андрея ТРЯСКИНА — кавалера советской Золотой Звезды. Читайте на странице 7.



ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — РАБОТА С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ!

Буквально на отличном счету в столичном правоохранительном главке — отдел по работе с личным составом Четвёртого управления МВД России. Продолжение на страницах 8 — 9.



РУКОВОДИТЕЛЬ С БОЕВОЙ ЗАКАЛКОЙ

Начальник Четвёртого управления МВД России полковник полиции Андрей Глуздаков — кавалер двух орденов Мужества. Продолжение на странице 9.



ЛЮДИ ДОБЛЕСТИ И ДОЛГА

Для того чтобы иметь более полное представление о Четвёртом управлении, надо назвать и хотя бы некоторых других его замечательных людей из целой плеяды славных имён. Читайте на странице 9.



НЕ ТОЛЬКО НА СЛУЖБЕ ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2017 года медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждён полицейский-водитель комендантского отделения Четвёртого управления старший сержант полиции Михаил Понкратов. Поразительно, что в течение нескольких лет ему удалось спасти двух человек, которым грозила буквально смертельная опасность. Продолжение на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ

День 2 июля 2019 года исполняющий обязанности заместителя начальника ОМВД по району Митино — начальник следственного отдела майор юстиции Евгений Щ. запомнит на всю оставшуюся жизнь. Подробности читайте на странице 11.



МОШЕННИЧЕСТВО ПО РАСПИСАНИЮ

В последнее время киберпреступники активно атакуют пользователей онлайн-календарей (сервис для планирования встреч, событий и дел). Читайте на странице 11.



ЗДЕСЬ БЕРЕГ ВОЛЖСКОЙ АТЛАНТИДЫ

Познавательную поездку в старинный город Калязин, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, организовали для ветеранов и многодетных родителей Московский городской совет женщин (МГСЖ) и Совет отцов города Москвы. Подробности на странице 12.



СПАССКАЯ БАШНЯ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

В рамках рубрики мы говорили о некоторых кремлёвских воротах, уже не существующих в настоящее время, попутно и о ныне действующих главных воротах Москвы — Спасских. Подробнее на странице 13.



R300POL — ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОЗЫВНОЙ

Радиолюбительство уходит своими корнями в историю нашей страны. Особенно оно было распространено в Советском Союзе в тридцатые годы XX века. Подробности читайте на странице 13.



ЭТО СОЛО ЗА ДУШУ БЕРЁТ

Евгений Хорошевцев — человек-легенда. Его голос мы узнаём сразу, будь то трансляция парада Победы либо проведение протокольных мероприятий Президента Российской Федерации. Подробнее на странице 14.



КАК ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО

У меня было прекрасное детство, в нём уместилось так много доброго и интересного — с годами это особенно понимаешь. Но получилось так, что я не отдыхала в летнем лагере. И вот представилась возможность устранить недостаток: получено задание побывать в «Бугорке» — лагере отдыха и оздоровления детей Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве» и рассказать о жизни его обитателей. Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.



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