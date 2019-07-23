За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 ДТП, в которых 3 человека погибли и 52 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 52 получили ранения различной степени тяжести, в том числе были травмированы 13 детей. Зарегистрировано шесть ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. Произошло 377 дорожных происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 98 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Вязниковский район:По предварительной информации, 16 июля 2019 года в 5.40 на 292 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «ГАЗ-3009К», 1976 г.р., двигаясь в сторону города Нижний Новгород по правой полосе, допустил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Рено-HR400» под управлением водителя 1972 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ГАЗ-3009К» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.Муромский район:По предварительной информации, 18 июля 2019 года в 14.00 в с. Охеево водитель 1983 г.р., управляя квадроциклом «Yamaha Grizzly» в состоянии алкогольного опьянения, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель квадроцикла с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер, перелом ключицы и пассажир 2007 г.р. диагнозом: тупая травма живота, сочетанная травма, множественные ушибы и ссадины были госпитализированы в медицинское учреждение.Вязниковский район:По предварительной информации, 20 июля 2019 года около 2.00 на 2 км автодороги «Никологоры-Бурково-Октябрьская» водитель мотоцикла «СОВА» 1994 г.р. допустил съезд на правую обочину с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи; пассажир мотоцикла «СОВА» 1995 г.р. госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма.Судогодский район:По предварительной информации, 20 июля 2019 года в 15:55 в п. Головино водитель скутера «Мотоленд-50», 1991 г.р., двигаясь в сторону улицы Гагарина допустил съезд с проезжей части дороги и наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скутера с диагнозом: перелом правого бедра и пассажир скутера 2009 г.р. диагнозом: сотрясение головного мозга были госпитализированы.