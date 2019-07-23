В здании хотят оборудовать современный кинозал

В здании хотят оборудовать современный кинозалЗдание кинотеатра «Художественный», которое уже несколько лет пустует, могут отреставрировать за счет городского бюджета. Об этом заявил сити-менеджер Андрей Шохин. По его словам, инвесторы берут в аренду этот объект, надеясь на федеральное финансирование. Однако денег от государства бизнесмены так и не дождались.«Все надеются на федеральные деньги, заключают с нами договоры, а федеральные деньги им не приходят», − скалаз Андрей Шохин.По словам сити-менеджера, реставрацию кинотеатра придется провести городу. В здании хотят оборудовать современный кинозал. Андрей Шохин пояснил, что сейчас мэрия судится с компанией «ЛиЛу», которая взяла на себя обязательства по ремонту «художки».