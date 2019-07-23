Пятилетняя
наследница юмориста и Аллы Пугачевой умилила пользователей Сети. Максим Галкин разместил
в своем Instagram-аккаунте забавный ролик с дочерью Лизой.
Пятилетняя
наследница юмориста и Аллы Пугачевой умилила пользователей Сети. Максим Галкин разместил
в своем Instagram-аккаунте забавный ролик с дочерью Лизой.
Оказалось, малышка наотрез не желает считать себя ни девочкой, ни "сударыней",
ни "мадам", как обращается к ней звездный отец. Лиза во всеуслышание строго
призвала Максима Галкина называть ее иначе.
У себя в блоге юморист спросил фолловеров, как они вежливо обращаются к
людям, которых не знают. Ведь в русском языке, к сожалению, нет устоявшихся
форм. "Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?" – поинтересовался Максим
Галкин.
К тексту артист
прикрепил смонтированное видео, состоящее из моментов, когда он пытался
обратиться к дочери всеми возможными способами. Он называл ее "мадам",
"мамзель", "мать", "сударыня", "женщина". Каждый раз Лиза негодовала на
бестолкового отца: "Я девушка! Ну сколько раз мне это вам говорить?!"
Все диалоги дочь
Максима Галкина ведет с очень серьезным видом. Поклонники звездной семьи
умилились поведению и красоте девочки. "Ну,
до чего же сладкий ребенок эта девушка-женщина", "Какая прелесть Ваша
мадам", "Супер-ребенок. Ангелочек", "Маленькая принцесса",
– высказались подписчики
Отметим, юморист часто
выкладывает в своем микроблоге ролики с наследниками Лизой и Гарри. Видео
неизменно собирают тысячи лайков и море положительных отзывов. Большинство
пользователей соцсети сходятся во мнении, что дети Аллы Пугачевой и растут смышлеными не по годам.