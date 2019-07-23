Пятилетняя наследница юмориста и Аллы Пугачевой умилила пользователей Сети. Максим Галкин разместил в своем Instagram-аккаунте забавный ролик с дочерью Лизой.

Пятилетняянаследница юмориста и Аллы Пугачевой умилила пользователей Сети. Максим Галкин разместилв своем Instagram-аккаунте забавный ролик с дочерью Лизой.Оказалось, малышка наотрез не желает считать себя ни девочкой, ни "сударыней",ни "мадам", как обращается к ней звездный отец. Лиза во всеуслышание строгопризвала Максима Галкина называть ее иначе.У себя в блоге юморист спросил фолловеров, как они вежливо обращаются клюдям, которых не знают. Ведь в русском языке, к сожалению, нет устоявшихсяформ. "Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?" – поинтересовался МаксимГалкин.К тексту артистприкрепил смонтированное видео, состоящее из моментов, когда он пыталсяобратиться к дочери всеми возможными способами. Он называл ее "мадам","мамзель", "мать", "сударыня", "женщина". Каждый раз Лиза негодовала набестолкового отца: "Я девушка! Ну сколько раз мне это вам говорить?!"Все диалоги дочьМаксима Галкина ведет с очень серьезным видом. Поклонники звездной семьиумилились поведению и красоте девочки. "Ну,до чего же сладкий ребенок эта девушка-женщина", "Какая прелесть Вашамадам", "Супер-ребенок. Ангелочек", "Маленькая принцесса",– высказались подписчикиОтметим, юморист частовыкладывает в своем микроблоге ролики с наследниками Лизой и Гарри. Видеонеизменно собирают тысячи лайков и море положительных отзывов. Большинствопользователей соцсети сходятся во мнении, что дети Аллы Пугачевой и растут смышлеными не по годам.