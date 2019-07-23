Певица поделилась секретом вечной молодости. Рецепт Любови Успенской подойдет не каждому.

Певица поделилась секретом вечной молодости. Рецепт ЛюбовиУспенской подойдет не каждому.Вокалистка принимала гостей в своем загородном доме. Картистке заглянули известные Instagram-блогеры Абрамова Лилия и Елена Сажина. ЛюбовьУспенская и ее приятельницы снимали забавные видео для Stories.Девушки решили выяснить у звезды, как той удается так хорошовыглядеть. 65-летняя Любовь Успенская поразила признанием: "Я пью кровь молодых блогеров".После звезда в шутку попросила самую молодую гостью подпитатьее энергией. Артистка даже сделала вид, что кусает ее в шею.Отметим, что в последнее время активно занимаетсясвоей карьерой. Артистка стала чаще появляться в эфире различных ток-шоу,разнообразила репертуар и даже спела дуэтом с молодежным кумиром – рэпером Cygo.А недавно, вокалистка рассказала журналистам, что планируетвновь стать матерью. Сейчас звезда подыскивает суррогатную мать и ищет донора сперматозоидов."Хочу, чтобы он был талантливый, порядочный и честный, как ясама. Пока мечтаю о композиторе Эндрю Ллойд Уэббере (автор мюзиклов"Эвита", "Кошки" "Призрак Оперы", – Прим. ред.).Мадонна хотела иметь его клетки, но не смогла, надеюсь, у меня получится. Хотякандидатов дать свой генетический материал – миллион", – рассказывала корреспонденту Дни.ру.