Певица поделилась секретом вечной молодости. Рецепт Любови
Успенской подойдет не каждому.
Певица поделилась секретом вечной молодости. Рецепт Любови
Успенской подойдет не каждому.
Вокалистка принимала гостей в своем загородном доме. К
артистке заглянули известные Instagram-блогеры Абрамова Лилия и Елена Сажина. Любовь
Успенская и ее приятельницы снимали забавные видео для Stories.
Девушки решили выяснить у звезды, как той удается так хорошо
выглядеть. 65-летняя Любовь Успенская поразила признанием: "Я пью кровь молодых блогеров".
После звезда в шутку попросила самую молодую гостью подпитать
ее энергией. Артистка даже сделала вид, что кусает ее в шею.
Отметим, что в последнее время активно занимается
своей карьерой. Артистка стала чаще появляться в эфире различных ток-шоу,
разнообразила репертуар и даже спела дуэтом с молодежным кумиром – рэпером Cygo.
А недавно, вокалистка рассказала журналистам, что планирует
вновь стать матерью. Сейчас звезда подыскивает суррогатную мать и ищет донора сперматозоидов.
"Хочу, чтобы он был талантливый, порядочный и честный, как я
сама. Пока мечтаю о композиторе Эндрю Ллойд Уэббере (автор мюзиклов
"Эвита", "Кошки" "Призрак Оперы", – Прим. ред.).
Мадонна хотела иметь его клетки, но не смогла, надеюсь, у меня получится. Хотя
кандидатов дать свой генетический материал – миллион", – рассказывала корреспонденту Дни.ру.