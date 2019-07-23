Звезда ток-шоу Давай поженимся!, главная телесваха страны Роза Сябитова опубликовала фото сына Дениса в соцсетях. Поклонники раскритиковали внешний вид мужчины.

Звезда ток-шоу "Давай поженимся!", главная телесваха страныРоза Сябитова опубликовала фото сына Дениса в соцсетях. Поклонники раскритиковаливнешний вид мужчины.Сегодня, 23 июля, первенец знаменитости празднует 30-й деньрождения. Роза Сябитова решила поздравить наследника в личном аккаунте в Instagram."Сегодня у моего сына День рождения! Ему исполнилось 30 лет.Дорогой, сынок! Что можно пожелать своему ребенку – пусть Бог бережет тебя влюбых трудностях! Будь здоров и счастлив. Знай, что я всегда рядом, и поддержутебя во всех твоих начинаниях. Люблю тебя, мой дорогой мальчик! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда "Давайпоженимся!", сопроводив текст фотографией Дениса.Большинство поклонников Розы Сябитовой присоединились к поздравлению.Интернет-обыватели пожелали наследнику звезды долгих лет, материальногоблагополучия и большой любви.К слову, не все пришли на страницу к телесвахе с позитивнымимыслями. Недоброжелатели в пух и прах разнесли Дениса. Отмечалось, что отпрыскзнаменитости избалован, в 30 лет выглядит на все 50. Мужчине предлагали сменить стрижку иимидж в целом, советовали заняться спортом и сесть на диету."Нашли красавца. В тридцать лет так выглядеть. Распустилсебя и прическу надо изменить", "30 лет,ума нет", "Похудеть надо", "Да уж, надо как то про спорт задуматься))) илименьше кушать, хотя вылитый татарин!", "Я думала 50 лет 🤔🤔", "Когда же он женится, сама сваха же!", "Некрасивые дети у розы 🤦‍♀️", "Пустьпоменяет стрижку или имидж в целом", "С виду очень какой то заплывший ибрюзглый😈уж извините Роза,сами своих деток балуете,адругим советы даете как правильно всем нам жить, начните с со своей семьи👅", – писали подписчики Розы Сябитовой.