Звезда ток-шоу Давай поженимся!, главная телесваха страны
Роза Сябитова опубликовала фото сына Дениса в соцсетях. Поклонники раскритиковали
внешний вид мужчины.
Звезда ток-шоу "Давай поженимся!", главная телесваха страны
Роза Сябитова опубликовала фото сына Дениса в соцсетях. Поклонники раскритиковали
внешний вид мужчины.
Сегодня, 23 июля, первенец знаменитости празднует 30-й день
рождения. Роза Сябитова решила поздравить наследника в личном аккаунте в Instagram.
"Сегодня у моего сына День рождения! Ему исполнилось 30 лет.
Дорогой, сынок! Что можно пожелать своему ребенку – пусть Бог бережет тебя в
любых трудностях! Будь здоров и счастлив. Знай, что я всегда рядом, и поддержу
тебя во всех твоих начинаниях. Люблю тебя, мой дорогой мальчик! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда "Давай
поженимся!", сопроводив текст фотографией Дениса.
Большинство поклонников Розы Сябитовой присоединились к поздравлению.
Интернет-обыватели пожелали наследнику звезды долгих лет, материального
благополучия и большой любви.
К слову, не все пришли на страницу к телесвахе с позитивными
мыслями. Недоброжелатели в пух и прах разнесли Дениса. Отмечалось, что отпрыск
знаменитости избалован, в 30 лет выглядит на все 50. Мужчине предлагали сменить стрижку и
имидж в целом, советовали заняться спортом и сесть на диету.
"Нашли красавца. В тридцать лет так выглядеть. Распустил
себя и прическу надо изменить", "30 лет,
ума нет", "Похудеть надо", "Да уж, надо как то про спорт задуматься))) или
меньше кушать, хотя вылитый татарин!", "Я думала 50 лет 🤔🤔", "Когда же он женится, сама сваха же!", "Не
красивые дети у розы 🤦♀️", "Пусть
поменяет стрижку или имидж в целом", "С виду очень какой то заплывший и
брюзглый😈уж извините Роза,сами своих деток балуете,а
другим советы даете как правильно всем нам жить, начните с со своей семьи👅", – писали подписчики Розы Сябитовой.