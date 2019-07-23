Руководство санкт-петербургского Зенита заинтересовано в приобретении полузащитника итальянского Милана и сборной Уругвая Диего Лаксальта. Трансфер 26-летнего футболиста может составить 14 миллионов евро.

Руководство санкт-петербургского "Зенита" заинтересовано в приобретении полузащитника итальянского "Милана" и сборной Уругвая Диего Лаксальта. Трансфер 26-летнего футболиста может составить 14 миллионов евро.Как сообщает Calciomercato, в настоящий момент агенты Лаксальта продолжают переговоры с представителями сине-бело-голубых. Отметим, что "Зенит" хотел приобрести уругвайца перед прошлым сезоном, однако тогда футболист предпочел перейти из "Дженоа" в "Милан".В прошедшем чемпионате Италии Лаксальт провел 20 матчей, ни разу не поразив чужие ворота.