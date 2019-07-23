В честь дня рождения Децла его отец Александр Толмацкий разразился новой порцией откровений. В частности, он назвал вдову рэпера холодной, безумной негодяйкой.

В честь дня рождения Децла его отец Александр Толмацкий разразился новой порцией откровений. В частности, он назвал вдову рэпера "холодной, безумной негодяйкой".22 июля рэперу Децлу (настоящее имя Кирилл Толмацкий) исполнилось бы 36 лет. Однако в феврале артист умер после концерта в Ижевске. Для поклонников эта новость стала настоящей трагедией, но больше всего переживали родители артиста Ирина и Александр. С последним Кирилл не общался долгие годы. У отца и сына были непримиримые разногласия, рэпер даже не позволял сыну Антонию видеться с именитым дедушкой – известным продюсером.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Александр Толмацкий опубликовал несколько видео, сделанных во время выступления Кирилла, и сопроводил их трогательным текстом. "Очень жалко что мы с тобой так и не поговорили... Прости что обида не дала мне поздравить тебя в прошлом году... Жалко что ты жил с холодной, безумной негодяйкой и так и не узнал что такое настоящая любовь.... Жалко что твой сын которого ты любил больше жизни так и не вышел со мной на сцену и не сказал теплые слова в память о тебе... Жалко что тебя предали некоторые люди которых ты считал друзьями и единомышленниками... Жалко что ты ушел так рано... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написал Толмацкий.Многих подписчиков заинтересовало, почему тот назвал свою сноху Юлию негодяйкой. Продюсер объяснил: "он был несчастен... шантаж и безысходность..." и добавил, что "небыло никакого брака..." А другие подписчики сообщили, что якобы Юлия не дала мальчику ни фамилии, ни отчества Кирилла, а в графе "отец" у Антония и вовсе стоит прочерк."Я лично была свидетелем, как она выносила ему мозг при друзьях. Шантажировала и манипулировала. Все это видели. Но Кирилл человек принципа, видимо, не хотел уходить от матери своего сына. Во имя сына. Очень жаль, что все так, но это был его осознанный выбор и это достойно уважения", – рассказала одна из подписчиц.В заключение отце написал: "Может быть там, в другом мире ты добьешься всего о чем мечтал... Мы обязательно встретимся там когда– нибудь и обсудим не торопясь все что не успели... Ты оставил глубокий след в этой жизни и память о тебе будет вечной.... Лети высоко.... Очень жаль что все так получилось.... не отпускает...."