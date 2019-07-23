Его приговорили к 10 годам тюрьмы

Его приговорили к 10 годам тюрьмыЖителя Гусь-Хрустального признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Вечером 8 декабря 2018 года в комнате коммунальной квартиры мужчина, с ревностью относившийся к своей супруге, начал высказывать ей подозрения и претензии.Во время конфликта пьяный мужчина сильно избил жену. В итоге после ссоры супруги помирились и легли спать. На утро мужчина обнаружил жену без признаков жизни.Мужчина обзвонил родных, сказав, что «убил Катю», затем под вымышленным именем позвонил правоохранителям и сообщил о смерти женщины, которая злоупотребляла алкоголем. Сам же с места преступления скрылся, но через несколько дней самостоятельно явился с повинной.Следователи выяснили, что мужчина часто избивал супругу, но женщина всегда прощала его и не обращалась за помощью.Мужчину приговорили к 10 годам тюрьмы.