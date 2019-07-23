Знаменитый шведский футболист Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович во время матча чемпионата американской MLS против Лос-Анджелеса нанес тяжелую травму Мохаммеду Эль-Мониру. В борьбе за мяч 37-летний швед ударил соперника локтем и сломал тому челюсть.

Знаменитый шведский футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович во время матча чемпионата американской MLS против "Лос-Анджелеса" нанес тяжелую травму Мохаммеду Эль-Мониру. В борьбе за мяч 37-летний швед ударил соперника локтем и сломал тому челюсть.Дерби двух команд из Лос-Анджелеса завершилось победой "Гэлакси" со счетом 3:2. В этой встрече Ибрагимович оформил хет-трик​​​.pic.twitter.com/aO2LSQJaj1— Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 июля 2019 г.Защитник Мохаммед Эль-Монир не смог продолжить игру. В настоящий момент он находится в больнице. Нынешний сезон для футболист закончен. Ибрагимовича же ожидает длительная дисквалификация.