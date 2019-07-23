Всемирно известная певица Кристина Агилера дала концерт в Санкт-Петербурге. Не обошлось без конфуза.

Всемирно известная певица Кристина Агилера дала концерт в Санкт-Петербурге. Не обошлось без конфуза.Кристина Агилера колесит по миру со своим гастрольным туром The X Tour. Латиноамериканская исполнительница исполняет песни, записанные за всю ее 20-летнюю карьеру. Певица прибыла в Россию. Вначале она выступила в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце. Буквально на первой же песне артистка попала впросак.На сцене Кристина появилась, выехав из-под пола сидя на троне. Далее певица встала и направилась к зрителям. Агилера должна была спуститься по лестнице к своим танцовщикам, зажигательно двигающимся по сцене. Когда артистка уже почти поравнялась с командой, то не удержалась на ногах и рухнула вперед. К счастью, Кристину Агилеру вовремя подхватили под руки танцовщики. Певица умудрилась даже не сбиться при исполнении песни.За полтора часа шоу артистка исполнила 23 композиции, среди них такие суперхиты как Fighter, Lady Marmalade, Genie in a Bottle. Концерт был разбит на шесть актов, которые представляли собой определенные этапы в творчестве латиноамериканской певицы. За время пребывания на сцене кристина Агилера успела сменить множество нарядов, убегая за кулисы через каждые две песни.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала несколько фотографий Северной столицы. По всей видимости, артистка успела не только подготовиться к концерту, но и пройтись по некоторым историческим местам Санкт-Петербурга.А сегодня, 23 июля, Кристина Агилера выступит в Москве. Певица уже обнародовала фотографии в Stories, сделанные на Красной площади.