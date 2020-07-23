Знаменитый историк моды Александр Васильев проанализировал
стиль актрисы Карины Разумовской. Звезда сериала Мажор, по мнению кутюрье,
может служить примером в вопросах имиджа.
Знаменитый историк моды Александр Васильев проанализировал
стиль актрисы Карины Разумовской. Звезда сериала "Мажор", по мнению кутюрье,
может служить примером в вопросах имиджа.
По словам Васильева, оценивать образы Разумовской достаточно
сложно – артистка практически не появляется на светских вечеринках и красных
дорожках. В связи с этим судить о гардеробе Карины Александр не
может.
Впрочем, как заметил историк моды, звезда сериала "Мажор"
частенько принимает участие в фотосессиях. На съемках с артисткой работают
стилисты. Эксперты облачают знаменитость в однотонные наряды. Васильев считает,
что для такой женщины это идеальный вариант. Карина никогда
не выглядит вульгарно.
В одежде актрисы можно заметить "особенности русского вкуса",
которые проявляются в стремлении носить яркие вещи. Звезде сериала "Мажор", как
заметил кутюрье, такой стиль к лицу.
Александр Васильев с сожалением отметил, что образам Карины
Разумовской часто чего-то не достает. Артистка практически не носит украшения,
перчатки, сумки. Между тем именно аксессуары акцентируют внимание на
индивидуальности их обладательницы.
2 Июл 2018 в 10:40 PDT
Кутюрье подчеркнул, что девушек, по типажу похожих на
Разумовскую, в России много. В этом, по мнению Александра,
кроется секрет популярности звезды . "Зрительницы находят в
госпоже Разумовской некое сходство с собой, какие-то, возможно, общие черты лица",
– сказал историк моды.