Знаменитый историк моды Александр Васильев проанализировал стиль актрисы Карины Разумовской. Звезда сериала Мажор, по мнению кутюрье, может служить примером в вопросах имиджа.

Знаменитый историк моды Александр Васильев проанализировалстиль актрисы Карины Разумовской. Звезда сериала "Мажор", по мнению кутюрье,может служить примером в вопросах имиджа.По словам Васильева, оценивать образы Разумовской достаточносложно – артистка практически не появляется на светских вечеринках и красныхдорожках. В связи с этим судить о гардеробе Карины Александр неможет.Впрочем, как заметил историк моды, звезда сериала "Мажор"частенько принимает участие в фотосессиях. На съемках с артисткой работаютстилисты. Эксперты облачают знаменитость в однотонные наряды. Васильев считает,что для такой женщины это идеальный вариант. Карина никогдане выглядит вульгарно.В одежде актрисы можно заметить "особенности русского вкуса",которые проявляются в стремлении носить яркие вещи. Звезде сериала "Мажор", какзаметил кутюрье, такой стиль к лицу.Александр Васильев с сожалением отметил, что образам КариныРазумовской часто чего-то не достает. Артистка практически не носит украшения,перчатки, сумки. Между тем именно аксессуары акцентируют внимание наиндивидуальности их обладательницы.2 Июл 2018 в 10:40 PDTКутюрье подчеркнул, что девушек, по типажу похожих наРазумовскую, в России много. В этом, по мнению Александра,кроется секрет популярности звезды . "Зрительницы находят вгоспоже Разумовской некое сходство с собой, какие-то, возможно, общие черты лица",– сказал историк моды.