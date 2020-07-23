23.07.2020

2020-07-23 11:20:04

Алексей Лебедев рассказал как начать и развивать фермерское хозяйство

А как коронавирус повлиял на фермерские хозяйства? И трудно ли начать сейчас свое дело в этой сфере? Об этом в интервью Вестям рассказал фермер из Гусь-Хрустального района Алексей Лебедев.