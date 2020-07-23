3 ДТП, четверо травмированных. Такую статистику за минувшие сутки приводят в УМВД области. Одна из аварий с пострадавшими произошла в Суздальском районе около 7 вечера на 28 километре

3 ДТП, четверо травмированных. Такую статистику за минувшие сутки приводят в УМВД области. Одна из аварий с пострадавшими произошла в Суздальском районе около 7 вечера на 28 километре автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский». Яна Артемьева, сотрудник пресс-службы УМВД области: По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, четвёртой модели, гражданин 1971 года рождения допустил съезд транспортного средства в кювет и