Цифровым сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» во Владимирской области пользуются свыше трех тысяч домохозяйств. В первом полугодии 2020 года видеонаблюдение выбрали более 500 жителей

Цифровым сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» во Владимирской области пользуются свыше трех тысяч домохозяйств. В первом полугодии 2020 года видеонаблюдение выбрали более 500 жителей квартир и домов. При этом за шесть минувших месяцев было подключено в 1,5 раза больше устройств, чем за аналогичный период прошлого года. Услуга «Видеонаблюдение» включает в себя облачный сервис видеонаблюдения и камеру