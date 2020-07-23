Поведение Александра Лукашенко утомило Россию и западные страны. В экспертном сообществе не исключают, что Москва, Вашингтон и Брюссель объединят усилия, чтобы положить конец президентству Батьки.

Поведение Александра Лукашенко утомило Россию и западные страны. В экспертном сообществе не исключают, что Москва, Вашингтон и Брюссель объединят усилия, чтобы положить конец президентству Батьки.Говоря о протестах в Белоруссии, Александр Лукашенко не раз заявлял, что за ними стоят некие третьи силы. Политолог Станислав Смагин считает, что таким образом Батька кивает на Россию и Запад.По мнению политолога, белорусский лидер может быть не так далек от истины. Лукашенко своим поведением и несговорчивостью сильно раздражает Кремль, поэтому падение его режима – в интересах Москвы, полагает эксперт. Смагин напомнил, что отношения президента Белоруссии с российским руководством последнее время серьезно ухудшились.В Европе и США Батьку тоже недолюбливают, поэтому в окончании его президентства заинтересованы и на Востоке, и на Западе, уверен Смагин. Он не исключил совместных действий Москвы, Брюсселя и Вашингтона.В пример эксперт привел свержение молдавского правительства, подконтрольного олигарху Владимиру Плахотнюку – тогда Россия и Запад действовали сообща. Но жить от этого в маленькой постсоветской республике лучше не стало, констатировал политолог.Если Россия решится на ситуативный союз с Западом ради отстранения Лукашенко от власти, то вряд ли это даст республике покой, стабильность и процветание. "Это в итоге окажется свержение в пользу Запада, пророссийский президент там точно не появится", – сказал Смагин в интервью "Московскому комсомольцу".Пишут, что Лукашенко госпитализирован. Я от всей души желаю ему здоровья. Он должен дожить до своего падения, чтобы сесть на скамью подсудимых и ответить за каждого пропавшего без вести оппозиционера. Народ Беларуси должен победить.— Нерон (@INeron)До президентских выборов в Белоруссии остается чуть больше двух недель. Напряжение в республике нарастает. Надежды оппозиции связаны со Светланой Тихановской – из всех популярных альтернативных кандидатов Центризбирком допустил до участия в выборах только ее.Сам скептически относится к тому, что президентом Белоруссии может быть женщина. Ранее он предложил прописать в Конституцию, что главой государства может быть только служивший в армии человек.