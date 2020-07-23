Большую популярность в последнее время набирает система похудения под названием бодифлекс. Диетолог и тренер Арина Скоромная рассказала, какую главную ошибку совершают люди при борьбе с жиром на животе.

Большую популярность в последнее время набирает система похудения под названием бодифлекс. Диетолог и тренер Арина Скоромная рассказала, какую главную ошибку совершают люди при борьбе с жиром на животе.Бодифлекс – это комплекс тренировок, сочетающих статичные упражнения для разных групп мыщц и дыхание с активным участием диафрагмы. Методика очень простая, чем привлекает многих людей, желающих похудеть.Чтобы физические упражнения принесли результат, нельзя лениться, считает фитнес-тренер Арина Скоромная. Человек должен есть полезную и здоровую пищу, а также заниматься спортом. "Локально сжечь жир нельзя", – подчеркнула она.Специалист рассказала, что одним из самых эффективных упражнений бодифлекса является вакуум для живота. Человек должен максимально втянуть живот и задержать в этом положении дыхание, сообщает радио Sputnik.По словам тренера, это упражнение укрепляет мышцы, держит их в тонусе. Кроме того, после длительных тренировок талия станет тоньше. Особенно полезен вакуум для женщин, страдающих от расхождения мышц живота после родов.12 Дек 2019 в 12:01 PSTРанее японские ученые . Специалисты порекомендовали регулярно пить воду. Она помогает вывести из организма вредные вещества и улучшает работу кишечника.