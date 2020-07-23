Звезда отечественного экрана намекнула на перемены в личной жизни. Екатерина Климова вновь влюблена и счастлива.

Звезда отечественного экрана намекнула на перемены в личнойжизни. Екатерина Климова вновь влюблена и счастлива.Год назад актриса развелась с коллегой по цеху Гелой Месхи.По слухам, расставанию супругов предшествовал скандал. Поговаривают, что актер закрутил роман с Катрин Асси – звездойтеленовеллы "Улетный экипаж".Сплетни о неверности избранника Екатерина Климова опровергает до сих пор. Знаменитость утверждает, что бракраспался из-за того, что она слишком много времени уделяла работе.Впрочем, плотный график не помешал Екатерине найти новую любовь. В свежем интервью звезда кино и сериаловнамекнула на то, что ее сердце несвободно. "Да, я не замужем, но это не значит, что я одинока", -заявила артистка.Климова подчеркнула, что не хочет делать сенсацию из новых отношений. Екатерина живет полной жизнью и занимается любимым делом. Говорить знаменитость предпочитает исключительно о профессии.Отметим, что Гела Месхи был третьим мужем Екатерины Климовой. Вэтих отношениях появилась младшая дочь знаменитости Изабелла. Девочка родиласьв сентябре 2015 года.Впервые звезда экрана пошла под венец с ювелиром ИльейХорошиловым. Екатерина родила бизнесмену дочь Елизавету. Первенцу знаменитостиуже 18 лет.Вторым мужем актрисы стал коллега по цеху Игорь Петренко.Актеру она подарила сыновей Корнея и Матвея. Скоро мальчикам исполнится14 и 12 лет.27 Июн 2020 в 5:41 PDTотметила, что с отцами своих отпрысковподдерживает хорошие отношения. "Мы все – семья", – подчеркнула знаменитость.По словам актрисы, в ее окружении сложился какой-то "птичий язык", юмор,понятный только ей, детям и бывшим мужьям.Климова часто видится с Петренко. Игорь и Екатерина делят всезаботы о сыновьях. Мальчики, к примеру, шалят в школе, и родителямприходится защищать их в кабинете директора. "Простофилософия и мудрость – выдержать все эти удары и, несмотря ни на что, вместепродержаться", – рассудила артистка.