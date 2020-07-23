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<a href="https://33live.ru/novosti/23-07-2020-est-postradavshie-v-podmoskove-na-trasse-krym-proizoshlo-massovoe-dtp.html" target="_blank">Есть пострадавшие: в Подмосковье на трассе Крым произошло массовое ДТП</a> - Утром 23 июля на 55-м километре трассы М-2 Крым в районе города Чехов в Московской области столкнулись три легковых автомобиля и автобус, передает сайт . Ранения получил один человек. ..