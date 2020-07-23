Максим Галкин объяснил, почему построил свой дворец в деревне Грязь. Сделал он это наглядно, продемонстрировав, какая красота открывается взору.

Максим Галкин объяснил, почему построил свой дворец в деревне Грязь. Сделал он это наглядно, продемонстрировав, какая красота открывается взору.На возведение особняка телеведущему потребовалось шесть лет и порядка 40 миллионов евро. "Когда у меня друзья спрашивают, почему я замок построил, я их отвожу на башню", – отметилПанорама с крыши шестиэтажного дома и впрямь впечатляет. Деревенские ландшафты поражают своими бескрайними просторами. А на горизонте видны очертания делового района "Москва-Сити".