Фильм Приключения Электроника спустя 40 лет остается одним из любимых для разных поколений россиян. Юные актеры киноленты прославились за один день.

Фильм "Приключения Электроника" спустя 40 лет остается одним из любимых для разных поколений россиян. Юные актеры киноленты прославились за один день.Близнецы Юрий и Владимир Торсуевы сыграли главных героев – Сергея Сыроежкина и Электроника. По словам Владимира, популярность фильма обусловлена наличием вечных вопросов.Окончив школу в 1983 году, братья поступили в технический вуз, но там им не понравилось. После армии Юрий выбрал Институт стран Азии и Африки МГУ, а Владимир – философский факультет МГУ. Отчислившись, он получил высшее образование в Юридической академии.У Юрия есть супруга. Сын Никита поступил в университет, а дочь Анастасия перешла в шестой класс. Его брат был женат четыре раза. У Владимира подрастает 12-летняя дочь.22 Апр 2018 в 12:00 PDTВасилий Скромный, сыгравший Гуся в , единственный получил профессиональное театральное образование. Однако сейчас он живет в Одессе и ходит на торговых судах.Исполнитель роли Чижикова-"Рыжикова" обосновался в Германии. Евгений Лившиц стал классическим музыкантом, он руководит большим оркестром.Оксана Алексеева, которая воплотила образ Майи Светловой, живет в Лионе и является экспертом по странам Восточной Европы. Сыгравшая Кукушкину Валерия Сулуян – доктор наук, дерматолог.