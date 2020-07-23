Протопило квартиру. Жители одного из домов на улице Молодёжной в селе Новое Суздальского района пожаловались на коммунальщиков. Уже почти 3 месяца их жильё регулярно заливает. Семья

Протопило квартиру. Жители одного из домов на улице Молодёжной в селе Новое Суздальского района пожаловались на коммунальщиков. Уже почти 3 месяца их жильё регулярно заливает. Семья Власовых устала от сырости. Обои по всей квартире отклеиваются, на стенах образовалась плесень. от такой у нас потолок. Здесь видно всю плесень. Вот она плесень. А в этой квартире