В Сети бурно обсуждают романтические отношения разведенного Павла Прилучного с актрисой Мирославой Карпович. Артистка прокомментировала разговоры.

В Сети бурно обсуждают романтические отношения разведенного Павла Прилучного с актрисой Мирославой Карпович. Артистка прокомментировала разговоры.Не успел Павел Прилучный расстаться с женой Агатой Муцениеце, родившей ему двух детей, как поползли слухи о романе актера с партнершей по театральной постановке "Косметика врага" Мирославой Карпович. Поводом стали кадры из Крыма, куда Прилучный уехал с детьми. Вместе с с ними наблюдатели приметили стройную Карпович.В Сети бурно отреагировали на эти публикации. Появилось очень много негативных откликов. Павла обвинили в том, что бросился в новые отношения сразу после развода, а Мирославу назвали разлучницей.Подсуетилось и окружение артистов: там сообщили, что Карпович стала подбивать клинья под Прилучного в конце 2019 года. Некоторые пошли еще дальше и предположили, будто актриса приворожила коллегу. Мол, когда она переехала к любимому, подмешала ему в пищу свою кровь.21 Июл 2020 в 10:40 PDTСтоль шокирующие заявления Мирослава не смогла оставить без внимания."Всем сочинителям статей обо мне выражаю благодарность и ставлю двойку за скудную фантазию. Про кровь маловато написали", – ехидно высказалась актриса на своей странице в "Инстаграм".Она добавила: "Я бы сошла с ума от несправедливости этого мира, если бы не знала, что последнее слово остается за Всевышним!"Ранее Прилучный, затравленный общественностью из-за романа с Карпович, дал понять, что . Всех любопытных он призвал отписаться.