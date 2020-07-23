В партии ЛДПР считают, что все торговые сети необходимо национализировать. Основная доля в компаниях, занятых производством продуктов питания, должна принадлежать российским гражданам.

В партии ЛДПР считают, что все торговые сети необходимо национализировать. Основная доля в компаниях, занятых производством продуктов питания, должна принадлежать российским гражданам. Либерал-демократы приводят статистику: две трети продовольственной продукции в стране производится из иностранного сырья или на иностранном оборудовании. Владимир Жириновский, председатель ЛДПР: Это не только не нормально, но это опасно потому что это продовольствие,