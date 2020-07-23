Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что лето 2020 года может стать для российской столицы самым дождливым в истории. Метеоролог обратил внимание, что в Москве ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что лето 2020 года может стать для российской столицы самым дождливым в истории. Метеоролог обратил внимание, что в Москве уже выпало много осадков.Так, норма осадков уже выпала в июле, хотя месяц еще не закончился. Вильфанд напомнил, что в мае в городе выпало 210-215% месячной нормы осадков. Специалист подчеркнул, что ожидать нормальной погоды не приходится из-за глобального потепления