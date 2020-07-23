Сына гендиректора музея-заповедника и бывшего начальника «Автоприбора» экстрадировали в Россию из Литвы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. Процесс выдачи занял почти 2 года.

Сына гендиректора музея-заповедника и бывшего начальника «Автоприбора» экстрадировали в Россию из Литвы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. Процесс выдачи занял почти 2 года. Напомним, органы следствия обвиняют Петра Мельникова в том, что через подконтрольные ему фирмы проходили многоступенчатые сделки по выводу денег с завода. По версии следствия, с 2010 по 2014 годы во Владимире Мельников