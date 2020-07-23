Местный житель подозревается в краже с банковского счета и грабеже.

В конце июня текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от гражданина о том, что с его банковского счета пропали денежные средства.По подозрению в совершении кражи сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Мурома был задержан ранее судимый за имущественные преступления 38-летний местный житель.Полицейские выяснили, что подозреваемый в одной из деревень Муромского района проводил строительные работы в гараже. Воспользовавшись оставленным без присмотра сотовым телефоном напарника, посредством услуги «Мобильный банк» он похитил со счета последнего 8 тысяч рублей, переведя денежные средства на счет своей родственницы.Также в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили причастность фигуранта к совершению грабежа. 14 июля текущего года в вечернее время подозреваемый на одной из улиц в городе Муроме заметил женщину. Злоумышленник подошел к гражданке 1949 года рождения и подставил ей подножку. Потерпевшая упала, и он выхватил у нее из рук сумку, в которой находились сотовый телефон, банковская карта и паспорт. Впоследствии фигурант перевел деньги в сумме 4 700 рублей со счета потерпевшей на счет друга. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Сумку и сотовый телефон мужчина сжег, похищенные деньги потратил на личные нужды. Документы были возвращены владелице.В настоящее время по данным фактам задержанный дал признательные показания. Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ «Кража» и ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж».