Чума на границе. Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области сообщает о том, что африканскую чуму свиней обнаружили на территории

Чума на границе. Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области сообщает о том, что африканскую чуму свиней обнаружили на территории Нижегородской области. В населенных пунктах, которые граничат с нашим регионом. Лабораторные исследования выявили заболевание у погибших животных из местного села и охотсообщества. Собственников животных на территории Владимирской области просят быть осторожными.