Горожан просят быть осторожнее

Во Владимире в ближайшие часы и до конца дня прогнозируют гроза с дождём. При грозе порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.Из-за непогоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи, нарушениями в работе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных конструкций и старых деревьев, нарушением в работе дождевых стоков, размыв городских дорог, подтопления пониженных участков местности, увеличением количества аварий.Владимирцев просят быть предельно внимательными и осторожными. В случае возникновения происшествий звоните по номеру - «112».