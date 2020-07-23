Звезда российского кино Наталья Громушкина рассталась с Александром Домогаровым в 2005 году. Актриса долго была одна. Она вышла замуж лишь спустя семь лет. Новым избранником Натальи тогда стал Илья Оболонков. Но и этот брак не просуществовал долго.

Звезда российского кино Наталья Громушкина рассталась с Александром Домогаровым в 2005 году. Актриса долго была одна. Она вышла замуж лишь спустя семь лет. Новым избранником Натальи тогда стал Илья Оболонков. Но и этот брак не просуществовал долго.Наталья Громушкина и Илья Оболонков развелись в прошлом году. Экс-супруги остались друзьями, ведь у них есть общая дочь Илиана. Девочке семь лет.В эфире передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" актриса отметила, что нужно всегда оставлять после себя что-то светлое, забыть все ссоры и конфликты. Громушкина также прекрасно общается с первым мужем Александром Домогаровым.Роман Натальи и Ильи начинался красиво. Актер был готов пойти на многое, чтобы добиться внимания Громушкиной. В итоге Оболонков смог очаровать ее. Актрисе понравилась настойчивость мужчины, но она задавалась вопросом – когда ему надоест? Наталья не скрывает, что Илья однажды начал утомлять вниманием.Она не думала, что ее отношения с Оболонковым станут серьезными. Вероятно, поэтому возлюбленные недолго были вместе.Напомним, у Наталья Громушкиной есть еще один ребенок. В 2005 году она родила сына Гордея.