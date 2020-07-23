Важное преимущество криптовалюты - это удобство ее использования. Как указывалось ранее, биткойны не обрабатываются во время транзакции никакими посредниками.

Взлеты и падения курса Биткойн - одна из главных тем в мировой экономической прессе. Почему экономисты уделяют ему так много внимания?

Биткойн является виртуальной криптовалютой, созданной в 2008 году. В принципе, любой владелец компьютера может заниматься добычей биткойнов. Их можно получить, поделившись вычислительной мощностью своего ПК. Однако на самом деле для обычного человека шансы получить одну монету стоимостью несколько тысяч долларов сегодня невелики. Здесь нужны огромные вычислительные мощности, получаемые за счет использования целых ферм и мощных серверов.

Некоторые предприниматели рискнули, купив мощные компьютеры и оплатив огромные счета за электроэнергию. Прежде чем они смогут извлечь несколько биткойнов, может оказаться, что они потеряли свою ценность, что приведет к убыткам для всего бизнеса. Интересно, что авторы криптовалюты включили в свою концепцию умный механизм регулирования добычи биткойнов. Чем больше «майнеров» в данный период пытается получить цифровые монеты, тем сложнее эта задача. Когда они прекращают дальнейшие усилия, добыча биткойнов становится проще.

Преимущества биткойнов

Важное преимущество криптовалюты - это удобство ее использования. Как указывалось ранее, биткойны не обрабатываются во время транзакции никакими посредниками. В условиях международной торговли, основанной на традиционных деньгах, конвертация валюты предусматривает значительные затраты. Переведенные биткойны мгновенно поступают на целевой счет - независимо от того, в какой стране находятся участники транзакции. Управлять криптовалютой чрезвычайно безопасно, намного надежнее, чем классическими денежными счетами. Конечно же, были случаи кражи и потери биткойнов, однако этот масштаб не возможно сравнить с ежедневными кражами на традиционных банковских счетах.

Биткойн имеет защитный механизм от инфляции - его ресурсы могут увеличиться только до 21 миллиона. Потребуется еще несколько лет, чтобы преодолеть этот барьер, поскольку сейчас в обращении находится чуть больше половины общего количества. Ситуации печатания денег, известная из современной практики многих государств, невозможна.

И последнее, но не менее важное, ключевое преимущество биткойнов - они обеспечивают надежную анонимность во время транзакций. Обмен биткойнов на реальные деньги осуществляется с помощью специальных сервисов, таких как https://24coin.pro/