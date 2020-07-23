В каком состоянии находится городской общественный транспорт? Мэрия инициировала проверку компаний-перевозчиков. Чиновники проверяли наличие необходимой документации у водителей, график

В каком состоянии находится городской общественный транспорт? Мэрия инициировала проверку компаний-перевозчиков. Чиновники проверяли наличие необходимой документации у водителей, график движения, а также санитарное состояние салонов автобусов. — Тряпки все есть? — Да, все есть. — Периодичность? Как вы обрабатываете? — Стараемся на каждой конечной. — На каждой конечной? — Да. В обед обязательно. Всего в