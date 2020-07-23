23.07.2020

2020-07-23 22:05:04

Ремонт спортплощадки объединил жителей владимирского двора

Стоянка для машин или спортплощадка? Жители дома №74 по улице Горького во Владимире выбрали здоровый образ жизни. Только вот одним пенсионерам с ремонтом спортплощадки было не справиться. За помощью обратились к депутату горсовета.

Этот шум никому не мешает. А наоборот радует. Жители дома с удовольствием участвуют в ремонте спортивной площадки.

Галина Фролова, старшая по дому: «Сюда ходят дети со всей округи, со всех близлежащих домов, играют в волейбол. Когда был коронавирус, у нас здесь была зона выгула детей. Гуляли по времени. Нам деваться некуда. Если здесь не будет спортплощадки, то будет стоянка для машин. Нам этого не надо!»

Старшая по дому Галина Фролова признается, когда обратились за помощью к депутату Владимирского горсовета Алексею Метёлкину, то не ожидали, что она придет так быстро. Отремонтировать площадку за свои деньги пенсионерам было не под силу.

Алексей Метёлкин, депутат Владимирского горсовета: «Я как действующий депутат, уроженец этой территории как раз, как отец троих детей и профессиональный спортсмен, я прекрасно понимаю значимость подобного рода спортивных сооружений. Сейчас с выходом из пандемии , после того как люди после из этой депрессии начали выходить, вот подобного рода спортивные сооружения являются очень важными. На них дети могут заниматься спортом».

Депутат горсовета вместе с жителями и активистами сам участвует в ремонте. На средства неравнодушных людей закупили краску, новые кольца для баскетбола. Сварили новые ворота, старые столбы забетонировали. Это было одно из требований Роспотребнадзора. Иначе пришлось бы спортплощадку демонтировать. Ворота представляли опасность для жизни.

Владимир Васильев, житель дома: «Эту площадку нам поставили, наверное, когда я еще в школу ходил, занимались здесь, играли в свое время. Конечно, в последнее время она немного приуныла, плохенькая стала, требовала ремонта. Ну, вот Алексей выручил нас в этом моменте. Больше спасибо ему за это!»

Ремонт так объединил людей, что по его окончанию, решили вместе сыграть в волейбол. Сборная активистов против жителей двора. Но уже сейчас знают - вне зависимости от результата игры победит здоровый образ жизни.

Вера Куликова, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»