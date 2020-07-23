Сдача анализов может потребоваться по разным причинам. Что стоит учесть в данном случае.

Для диагностики состояния организма врачи часто используют такой метод, как клинико-лабораторные обследования. Сюда входят анализ крови, биологических веществ, выделений. По результатам анализов становится видно общее состояние пациента и характеристику конкретного органа или системы. Сдать анализы во Владимире не составит особого труда. Для этого можно обратиться в клинику «Эльф».

Основными преимуществами этого медицинского учреждения являются:



современное оборудование и новые методы диагностики;



большой выбор услуг;



скорость проведения процедуры;



большой стаж работы персонала;



достоверность результатов;



сотрудничество с независимой лабораторией СИТИЛАБ.



Если вам необходимо срочно определить заболевание, проверить наличие вредоносных организмов или большое количество микро- и макроэлементов, исследовать биологический материал или совершить другие манипуляции, сотрудники клиники помогут осуществить это в кратчайшие сроки. Опыт работы медсестер позволяет сделать это не только быстро, но и безболезненно. Цены на анализы разного вида можно уточнить или в онлайн-режиме, или по телефону +7 (4922) 32 50 05. Пройти сдачу анализов можно в будни с 8:30 до 11:00.

Перед тем как проходить лабораторную диагностику, врачи рекомендуют подготовиться:



Кровь. Забор крови на анализ проходит с утра. За 8 часов до похода в клинику нельзя ничего есть. Можно только пить обычную негазированную воду. За 5-6 часов до сдачи анализов стоит ограничить прием лекарственных препаратов, физические и эмоциональные нагрузки. Если у вас есть средства, которые обязательно нужно принять, то работники заведения должны знать это. Медицинская клиника рекомендует составить список всех таблеток и БАДов, которые вы пьете, чтобы исключить вероятность ошибки. Если кровь нужно взять у ребенка до 5 лет, то за полчаса до процедуры стоит дать ему около 200 мл воды.



Моча. Перед лабораторным исследованием нужно воздержаться от интенсивных тренировок, употребления алкоголя или напитков с кофеином. Также стоит отказаться от продуктов, влияющих на цвет биологической жидкости. Например, яркого цвета фруктов и овощей. За день до анализа перестаньте есть очень соленую или острую пищу. Девушкам лучше сдавать анализ через некоторое время после менструации. Перед сдачей необходимо очистить половые органы. Приносить в клинику для диагностики нужно жидкость в специально предназначенной для этого таре.



Как видите, сдать анализы не составит особого труда.