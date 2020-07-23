Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос, планируют ли власти вводить новый карантин из-за коронавируса. За последние сутки в городе выявлено 608 инфицированных – это одна из низких цифр с начала апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос, планируют ли власти вводить новый карантин из-за коронавируса. За последние сутки в городе выявлено 608 инфицированных – это одна из низких цифр с начала апреля.Эпидемиологическую ситуацию в Москве Сергей Собянин назвал "позитивно стабильной". По его словам, вводить новый карантин в сентябре власти города не планируют. Ранее это обсуждали в СМИ и соцсетях.Градоначальник призвал не верить слухам. "Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует", – сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия-1".Он напомнил, что эпидемиологическая ситуация в городе продолжает улучшаться. Зараженных выявляют все меньше, пик распространения инфекции город прошел, констатировал мэр.Количество больных COVID-19 в Москве за последние две недели стало на четверть меньше, а число тяжелых случаев снизилось на 20%, уточнил градоначальник. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, констатировал мэр.Он призвал дождаться появления вакцины от коронавируса. Инфекция по-прежнему с нами, предупредил градоначальник.Ранее Сергей Собянин заявил о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве. По его словам, антитела к инфекции имеют уже 60% жителей столицы.Также градоначальник выражал сомнение в вероятности второй волны эпидемии. По крайней мере, в ближайшее время.Напомним, что введенные из-за коронавируса ограничения Москва начала снимать 12 мая. В начале июня открылись торговые центры, а в конце месяца в полном объеме возобновили работу кафе, рестораны и другие заведения общепита. 24 июня в Парке Горького пройдет общегородской школьный выпускной.