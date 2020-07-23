Печальная новость. На 84-м году жизни «после болезни, связанной с почтенным возрастом», как сообщается на сайте Владимирской епархии, скончался митрополит Евлогий (в миру Юрий Смирнов).

Печальная новость. На 84-м году жизни «после болезни, связанной с почтенным возрастом», как сообщается на сайте Владимирской епархии, скончался митрополит Евлогий (в миру Юрий Смирнов). Произошло это в Алексеевской больнице Москвы. Юрий Смирнов родился в 37 году в Кемерово, в многодетной христианской семье. В 1965 году, по благословению патриарха, был пострижен в монахи. Тогда Юрия