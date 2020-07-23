Злоумышленник убедился, что за его действиями никто не наблюдает и похитил деньги из сейфа...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Якиманка по горячим следам задержан мужчина, подозреваемый в краже денежных средств из сейфа магазина.В территориальный отдел полиции обратилась сотрудница службы безопасности супермаркета, расположенного на улице Шаболовка. Женщина сообщила, что из сейфа магазина пропало более 600 тысяч рублей.Участковым уполномоченным полиции по горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался 32-летний сотрудник данного супермаркета.Установлено, что злоумышленник при проверке товара в служебном помещении заметил приоткрытый сейф, где хранились денежные средства, принадлежавшие магазину. В нерабочее время, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник похитил деньги, которыми распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60