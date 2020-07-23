Мероприятие направлено на популяризацию применения световозвращающих элементов.

В рамках кампании «Безопасное лето» сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» провели акцию «Засветись», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и популяризацию применения световозвращающих элементов. Мероприятие проходило на детской площадке в поселке Первомайский Ковровского района. Дорожные полицейские провели с ребятами профилактическую беседу, напомнив основные правила дорожной безопасности. Дети отвечали на вопросы полицейских по правилам дорожного движения, после чего получили в подарок световозвращающие брелоки.Сотрудники полиции рассказали ребятам о том, что по статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля таких происшествий приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Именно поэтому при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.