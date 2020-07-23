Во время текущего ремонта здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского рабочие обнаружили бронирование укрытие, передает . Бункер оборудовали возле личной ложи Леонида ..

Во время текущего ремонта здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского рабочие обнаружили бронирование укрытие, передает . Бункер оборудовали возле личной ложи Леонида Брежнева, который часто посещал выступления.Именно ему и предназначалось это убежище, уверены эксперты. Кроме того, у генсека в столичном цирке был личный лифт, на котором он поднимался в свою ложу сразу из персональной парковки, оборудованной под землей.